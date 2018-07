Torcedores fazem 'desafio Neymar' no México

08:46 · 09.07.2018 / atualizado às 08:49 por Folhapress

No intervalo de um jogo amistoso do Tijuana, time do México, com o Club Sport Herediano, da Costa Rica, torcedores foram convidados a fazerem o "desafio Neymar". Na brincadeira, vencia quem primeiro chegasse, do meio do campo até o gol, rolando.

A brincadeira faz alusão às quedas do brasileiro na partida contra o México pelas oitavas de final da Copa do Mundo.

Num dos lances mais polêmicos da partida - vencida pelo Brasil por 2 a 0 -, Neymar caiu na lateral depois de uma dividida com o mexicano Miguel Layun e rolou no gramado, pedindo cartão. Enquanto Neymar estava no chão, Layun se aproximou do jogador e pisou em seu tornozelo.

Confira o desafio: