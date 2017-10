Torcedor do Palmeiras assiste jogo com um porco na arquibancada e ganha as redes sociais

17:49 · 15.10.2017 / atualizado às 18:01

Os mascotes do Palmeiras acompanham os jogos da partida quando o time joga em casa ( Foto: Divulgação/Palmeiras )

Um torcedor do Palmeiras foi acompanhar o jogo da equipe diante do Atlético-GO neste domingo (15), válido pela 28ª rodada do Campeonato Brasileiro, e levou o mascote do time ao Estádio Olímpico de Goiânia. No entanto, o que se viu nos braços do alviverde não era uma alusão ao porco, mas o próprio animal.

A imagem inusitada ganhou as redes sociais e as brincadeiras com a situação se espalharam rapidamente. Até o momento, não se sabe como o homem entrou no estádio com o bicho.

O mascote oficial do Palmeiras é realmente um porco, cujo o nome é Gobatto. A denominação faz referência a João Roberto Gobatto, diretor de marketing da equipe na década de 80. A oficialização foi realizada somente em 2016, quando houve a substituição do outro símbolo do Verdão: o Periquito.