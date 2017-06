TJDF livra Fortaleza de punição

11:04 · 08.06.2017 / atualizado às 12:50 por Ivan Bezerra

O Tribunal Pleno do TJDF, Tribunal de Justiça Desportiva de Futebol do Estado do Ceará, livrou o Fortaleza da punição de 30 dias, que lhe havia sido imposta pela Primeira Comissão Disciplinar, por conta de incidentes ocorridos no clássico Ferroviário 2x2 Fortaleza, pelo Campeonato Cearense de 2017. Alguns torcedores foram mudar de setor, nesse jogo realizado na Arena Castelão e causaram um tumulto, que não foi citado em súmula, mas que foi denunciado ao Tribunal de Justiça.

Na ocasião, o Tricolor havia sido punido com perda de mando de campo de duas partidas, multado em R$ 32 mil e proibido de jogar por 30 dias. O Fortaleza conseguiu um efeito suspensivo junto ao presidente do TJDF, Frederico Bandeira, até o julgamento do Pleno, que ocorreu na tarde dessa quarta-feira. Na ocasião, o Tribunal Pleno revogou a punição dos 30 dias, da perda do mando de campo e deixou a multa em apenas R$ 1 mil. O julgamento de ontem também envolveu outro processo relativo ao Leão, no qual o time havia entrado atrasado para a execução do Hino Nacional. Nesse processo, a multa também ficou em R$ 1 mil.

"O Pleno do TJD do Ceará acolheu o nosso recurso voluntário, o que resultou na absolvição da condenação que tinha sido erradamente dada ao Fortaleza no artigo 219 do CBJD, assim como o parágrafo 1º do artigo 213. Então, aquela situação que havia sido criada em Comissão Disciplinar de suspender o Fortaleza da prática do futebol, que não encontra consonância na jurisprudência e na legislação, foi modificada e muito bem. Foi feita justiça, prevaleceu o espírito do CBFJ (Código Brasileiro de Justiça Desportiva). O Fortaleza foi punido em R$ 1 mil e ainda é muito. E preciso que atos que prejudiquem o Fortaleza não podem mais ocorrer. É importante que o nosso torcedor seja vigilante, denuncie alguém que venha praticar tais atos que gerem multa ao clube", disse o presidente em exercício Marcello Desidério, que enalteceu também o trabalho realizado pelo presidente do Departamento Jurídico do Fortaleza, Eduardo Salles.

Enquanto isso, o Fortaleza realiza treino no Estádio Alcides Santos na tarde desta quinta-feira (8). As entrevistas serão antes do treino em seguida, o treinamento será fechado, sob o comando do técnico Paulo Bonamigo. O próximo jogo será domingo, às 18 horas na Arena Pantanal, contra o Cuiabá, pela quinta rodada da Série C. O zagueiro Adalberto deve anunciado nesta quarta pela diretoria do Fortaleza.