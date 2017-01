Thiago Monteiro é escalado para disputar o Brasil Open

14:30 · 18.01.2017

Monteiro é o atual nº 83 no ranking da ATP ( Foto: Arquivo/Diário do Nordeste )

A Associação dos Tenistas Profissionais (ATP) divulgou nesta quarta-feira a relação de inscritos no Brasil Open. O cearense Thiago Monteiro (83º) está entre os convocados para o evento, que contará com seis tenistas Top 50, incluindo o uruguaio Pablo Cuevas, atual bicampeão do evento, marcado para o período entre 27 de fevereiro e 5 de março, em São Paulo, no Pinheiros.

Cuevas foi campeão em 2015 e 2016 e é o tenista melhor ranqueado entre os inscritos - 22º colocado. E os outros tenistas do Top 50 que vão jogar em São Paulo serão: os espanhóis Albert Ramos-Vinolas (26º) e Pablo Carreno Busta (31º), que vice-campeão no ano passado, o português João Sousa (37º), o argentino Federico Delbonis (44º), campeão do Brasil Open de 2014, e o italiano Fabio Fognini (48º).

Outros dois brasileiros conseguiram vaga direta no torneio paulistano: Thomaz Bellucci (62º), e Rogério Dutra Silva (100º). E a relação deverá ser aumentada até o início do Brasil Open com a disputa do qualifying e os três convites que os organizadores podem realizar.

O torneio de nível ATP 250 e disputado em quadras de saibro terá a participação de tenistas de nove países. Os outros inscritos são os argentinos Diego Schwartzman, Facundo Bagnis, Horacio Zeballos, Renzo Oliva, Carlos Berlocq e Guido Pella, o português Gastão Elias, o austríaco Gerald Melzer, o sérvio Dusan Lajovic e o dominicano Victor Estrella Burgos.