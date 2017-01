Thiago Heleno renova por 4 anos com o Atlético-PR e jogará a Libertadores

16:44 · 12.01.2017

Zagueiro atuou como titular em quase toda a temporada de 2016 no clube paranaense ( Foto: Atlético-PR )

O Atlético Paranaense garantiu nesta quinta-feira uma contratação importante para as próximas quatro temporadas. Titular absoluto da equipe, Thiago Heleno encerrou a novela e assinou novo contrato até o final de 2020, garantindo presença na Copa Libertadores de 2017.

“Estou feliz e todo mundo está feliz com a permanência. Agradeço muito por esta oportunidade. O projeto do Atlético é especial e importante. Precisamos agora trabalhar muito”, afirmou o zagueiro, de 28 anos, tratado como 'General' pela torcida atleticana.

Thiago Heleno tinha seus diretos federativos presos ao Deportivo Maldonado, do Uruguai, onde estão registrados diversos jogadores brasileiros. O contrato de empréstimo dele com o Atlético-PR venceu no fim de 2016 e, ainda que houvesse o interesse na renovação, o clube pedia caro para vendê-lo.

O zagueiro, então, conseguiu a rescisão na Justiça, ficando livre para acertar com o Atlético-PR por mais quatro temporadas. Seguirá como companheiro de zaga de Paulo André, que também renovou contrato, até o fim de 2017.

“É importante manter a base. Ali atrás já sabemos o que deve ser feito e isso é um passo importante, até mesmo para quem chegar. Vai ajudar para que todos façam o que o Paulo (Autuori) quer”, avalia Thiago Heleno.