'Temos que tirar lições do Clássico', diz Lucas, lateral-esquerdo do Ceará

11:00 · 24.01.2017 / atualizado às 11:46 por Vladimir Marques

O lateral-esquerdo do Ceará, Lucas Siqueira estreou com a camisa do clube no Clássico-Rei de domingo, mas o resultado não foi o que ele queria, com o Vovô saindo derrotado. Para ele, é preciso se tirar lições da partida de domingo.

"O peso da derrota em um clássico é muito grande. Tivemos chances de fazer gols, poderíamos ter saído com a vitória, mas agora é tirar lições do clássico. Um jogo como esse se decide em um lance e foi isso que aconteceu. Temos que assimilar a derrota, ver o lado positivo dela, que é o grupo amadurecer e crescer ao longo da competição. Não podemos perder a confiança e seguir trabalhando".

Sobre sua estreia com camisa do Ceará no clássico, Lucas aprovou sua atuação, mas esperava que o resultado fosse outro.

"Fiz uma partida segura, taticamente boa na marcação, mas quando se perde é ruim fazer uma avaliação porque todos somos julgados de forma negativa. Mas eu e todo grupo estamos no caminho certo".