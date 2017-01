Técnico Vladimir de Jesus espera que Uniclinic pontue na estreia contra o Náutico

14:52 · 23.01.2017 / atualizado às 16:56 por José Maria Melo

Delegação do Uniclinic embarcou nesta segunda-feira ( Foto: José Maria Melo )

O Uniclinic estreia na Copa do Nordeste nesta terça-feira, às 19 horas, contra o Náutico, na Arena Pernambuco. A delegação da Águia da Precabura seguiu viagem para Recife/PE nesta segunda, e o técnico Vladimir de Jesus comentou sobre a expectativa para o jogo.

"Vai ser um jogo muito difícil, mas a gente espera fazer um bom papel na Copa do Nordeste de uma forma geral. Em termos de resultado é sair de lá com um ponto, ou três, o que for permitido pelo Náutico durante o jogo", disse o treinador.

Confira a entrevista completa com o técnico do Uniclinic, Vladimir de Jesus, durante o embarque no Aeroporto Internacional Pinto Martins: