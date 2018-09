Técnico Rogério Ceni admite que Nenê Bonilha não enfrenta o Vila Nova nesta sexta (21)

13:33 · 20.09.2018 / atualizado às 15:06

Bonilha estava com uma lesão muscular na coxa ( Foto: Thiago Gadelha )

Ao que tudo indica, o técnico Rogério Ceni já tem em mente o time do Fortaleza que irá a campo nesta sexta-feira (21), diante do Vila Nova, às 21h30, na Arena Castelão. No entanto, o treinador do Leão não revelou os 11 jogadores que serão titulares na partida válida pela 28ª rodada da Série B.

Em entrevista à imprensa, na manhã desta quinta-feira (20), Rogério Ceni admitiu que o volante Nenê Bonilha, que estava no departamento médico, não será utilizado neste jogo. "O Nenê não tem condições, não foi nem relacionado para a partida. Tá voltando hoje, mas para esse jogo não", disse o técnico do Leão.

Para a partida contra o Vila Nova, o Fortaleza terá os retornos de Igor e Pablo, que estavam suspensos. Com isso, o volante Felipe pode fazer uma função diferente, segundo afirmou o próprio Rogério Ceni. "O Felipe tem capacidade de fazer várias funções, lateral direito, primeiro volante, segundo volante. Eu acho, particularmente, que a posição que ele mais rende é quando ele tem a bola e sai com ela de trás. Essa é minha visão como treinador, mas nada que vai impedir dele de jogar em uma posição mais adiantada, mesmo não sendo a posição que ele mais renda, se for necessário, vai fazer sim", concluiu.

Quem também não enfrenta o time goiano é o zagueiro Ligger, que irá cumprir suspensão. Em seu lugar deve entrar o zagueiro Adalberto. O Fortaleza é o líder da Série B com 47 pontos, enquanto seu próximo adversário, o Vila Nova, ocupa a 5ª posição com 43.