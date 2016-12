Técnico Marcelo Vilar assume o Ferroviário

21:21 · 27.12.2016 / atualizado às 21:35

Vilar já foi campeão da Série D do Brasileiro pelo Botafogo da Paraíba ( Foto: Kid júnior )

O Ferroviário apresentará, na tarde desta quarta-feira (28), à imprensa e à sua torcida, o novo técnico do clube para as disputas da Série A do Campeonato Cearense de 2017. O novo comandante é Marcelo Vilar, que já foi campeão da Série D do Brasileiro pelo Botafogo da Paraíba em 2013.

Ele também já dirigiu o Palmeiras na Série A do Brasileiro; foi tetracampeão pelo Ceará Sporting; já conquistou o título de campeão da Copa São Paulo de Futebol Júnior pelo Roma de Apucarana/PR, afora outros títulos.

Marcelo Vilar já assume nesta quarta-feira à tarde no Estádio Elzir Cabral, na Barra e vai decidir se permanece com alguns jogadores que estão no grupo e que já haviam sido enviados pelo presidente deposto do clube, Nilton Ramos. Outros reforços corais para a temporada de 2017 também deverão ser apresentados na tarde desta quarta-feira (28).