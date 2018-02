Técnico do PSG lamenta lesão de Neymar, mas mantém otimismo contra Real

10:36 · 27.02.2018 / atualizado às 10:58 por Folhapress

Unai Emery falou sobre a lesão de Neymar em entrevista coletiva nesta terça-feira (27). O técnico do Paris Saint-Germain lamentou perder o craque brasileiro, mas se mostrou confiante para o duelo contra o Real Madrid, pela Liga dos Campeões.

"Tenho que ter paciência. Sei que é uma lesão, como falei com o médico. Não é uma opção ele estar pronto para a partida, mas estamos preparados. É um jogador muito importante, mas temos outros jogadores capazes de ter boa performance contra o Marselha (final da Copa da França) e o Real Madrid. Conto com todos meus jogadores. E se meus jogadores estão prontos, eu estou feliz", afirmou.

Sobre a lesão de Neymar, Emery não confirmou se o brasileiro precisará passar por cirurgia. A reportagem, contudo, apurou que o atacante será operado por causa de uma fissura no quinto metatarso do pé direito. A expectativa é que ele volte aos gramados apenas em maio.

"Falei com ele domingo [25] depois do jogo. É verdade que ontem [segunda-feira, 26] ele fez todos os exames com o médico, falei com o médico. As coisas não são decididas do nada, existe uma conversa com o médico, jogador, estafe do jogador. Para ter a melhor decisão em um assunto como esse precisamos ter paciência".

A partida entre PSG e Real Madrid está marcada para o próximo dia 6 de março. Depois da derrota por 3 a 1 na Espanha, o clube francês precisa vencer por 2 a 0 ou três gols de diferença para avançar na Liga dos Campeões.

A contusão ainda vai tirar Neymar dos dois próximos amistosos da seleção brasileira, contra a Rússia (23 de março) e Alemanha (27 de março). Tite anunciará os convocados na próxima sexta-feira (2). Serão os dois últimos jogos antes da lista final para o Mundial, que será apresentada em maio.