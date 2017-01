Técnico do Maranguape lamenta possibilidade de estádios não receberem público: 'é muito ruim'

14:21 · 13.01.2017

Quando atuava com a camisa do Maranguape, Reginaldo França sempre encontrou na torcida do Gavião uma força a mais para encarar os grandes do Estado ( Foto: Kid Júnior )

Restando somente um dia para o início do Campeonato Cearense, alguns estádios que farão parte do certame ainda não possuem os laudos necessários para que possam receber partidas oficiais com a presença de torcedores. A estreia de Itapipoca x Maranguape, que acontecerá neste domingo (15), no estádio Perilão, por exemplo, não possuirá público. E foi justamente o técnico de um dos clubes envolvidos na partida que deu seu parecer negativo para a situação.

Reginaldo França, ex-jogador e atual comandante do Gavião da Serra, reprovou por completo a possibilidade de mais jogos sem poder contar com o apoio de seu torcedor. "É ruim, muito ruim. Eu tive a graça de jogar no Maranguape e nós faziamos jogos contra Ceará e Fortaleza bem duros. O Moraisão lotado e o apoio do torcedor eram fundamentais. Encarei Castelão com 60 mil e Presidente Vargas com 20 mil e a torcida, mesmo contra, é um estimulo a mais para o atleta", comentou com propriedade.

O Moraisão, casa do Maranguape, está em condições precárias. Por conta disso, o Gavião, mais uma vez, terá que atuar longe de seus domínios. Em 2017, o clube do interior sediará seus confrontos no Domingão, localizado em Horizonte. A previsão, inclusive, é que a equipe possa atuar novamente dentro de sua cidade somente em 2018. "Nosso mando será em Horizonte, mas acreditamos que em 2018 possamos voltar a atuar no Moraisão, já devidamente pronto para receber público. É o que tempos para o primeiro momento. Esperamos que em breve todos os estádios consigam suas liberações e as torcidas de todos os times possam ir aos jogos", pontuou.