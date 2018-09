Técnico do Liverpool defende 'mergulhos' de Neymar: 'Faz parte do futebol'

14:18 · 17.09.2018 por Agência Estadão

Neymar foi alvo de críticas durante a Copa por simulações exageradas. ( Foto: Saeed Khan/AFP )

Na véspera de enfrentar o Paris Saint-Germain pela primeira rodada da fase de grupos da Liga dos Campeões, Jürgen Klopp, técnico do Liverpool, saiu em defesa de Neymar. O alemão considera normal os "mergulhos" do atacante brasileiro em alguns momentos dos jogos.

"Faz parte do futebol. Ele realmente sofre uma marcação forte e esta atitude é uma forma de proteção, é até inteligente", afirmou o treinador, indo de encontro a uma legião de críticos do craque da seleção brasileira. "Lógico que em alguns momentos ele exagera, mas se trata de uma reação normal."

O duelo no estádio de Anfield Road, na Inglaterra, é o primeiro de grande importância que Neymar vai disputar desde a Copa do Mundo da Rússia, competição na qual o Brasil foi eliminado nas quartas de final pela Bélgica. "Eu não acho que ele seja uma pessoa que queira fingir. Se fosse assim, ele não conseguiria jogar o futebol que ele joga", disse o treinador.

Klopp avisou que Neymar não motivo de preocupação para o Liverpool na questão de quedas e eventuais provocações. "Não vamos enfrentá-lo. Nós vamos jogar futebol e queremos vencer na bola. Não queremos tentar agir desta forma. Mas queremos evitar passes para ele, tentar evitar que ele ganhe divididas, o que é algo difícil de fazer."

O técnico, contudo, avisou que o atacante preocupa por conta de sua qualidade. "Não tenho certeza de que será possível evitar 100% de suas qualidades. Tenho certeza de que não será. Ele é um jogador fantástico, um jogador fora do comum", elogiou.

Para o jogo desta terça (18), o PSG terá Neymar e Kylian Mbappé em boas condições físicas. Eles foram poupados na goleada sobre o Saint-Étienne por 4 a 0, na sexta-feira (14), em rodada do Campeonato Francês.

"Ele estará 100% fisicamente para nos enfrentar. Ele não está mais machucado. Então, veremos o Neymar em versão integral em campo", projetou Klopp.

Liverpool e Paris Saint-Germain estão no Grupo C da Liga dos Campeões, juntamente com Napoli (Itália) e Estrela Vermelha (Sérvia).