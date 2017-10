Técnico do Juventus elogia Douglas Costa, mas cobra desempenho

17:03 · 15.10.2017 / atualizado às 18:25 por Folhapress

O gol brasileiro não evitou a derrota da Juve para o Lazio ( Foto: Marco Bertorello/AFP )

O atacante brasileiro Douglas Costa desencantou e anotou o 1º gol dele pela Juventus, tento que não evitou a derrota da Velha Senhora para a Lazio por 2 a 1, no último sábado (14), no Juventus Stadium. Ainda assim, o técnico Massimiliano Allegri não foi só elogios quando perguntado sobre o atacante brasileiro: "Ele fez bem em algumas funções e em outras menos, mas deve fazer a diferença e fazer muito mais", respondeu o comandante italiano em entrevista pós-jogo.

Allegri também falou sobre Dybala, que não iniciou o confronto entre os titulares e desperdiçou uma penalidade no último lance da partida: "Paulo tem que estar calmo, continuará sendo firme o suficiente para retornar com malícia. Ele não jogou porque chegou tarde na quinta-feira e ele só treinou ontem", completou.

Com o revés, a vice-líder do Campeonato Italiano Juventus permaneceu com 19 pontos e viu o Napoli abrir cinco pontos de vantagem. Além disso, Lazio e Inter de Milão chegaram à mesma pontuação da 'Vecchia Signora'.