Técnico do Fortaleza tem dúvida entre Eduardo e Jéfferson para lugar do lateral Felipe

08:46 · 25.01.2017 por Ivan Bezerra

Eduardo disse que seu grande sonho era atuar pelo Fortaleza, do qual é torcedor, como seu pai ( Foto: Thiago Gadelha )

A diretoria do Fortaleza montou o elenco com apenas dois laterais direitos; Felipe, que vinha sendo titular e se machucou e Eduardo, de 20 anos, revelado pelo Guarany de Sobral. Fora estes, o técnico Hemerson Maria improvisa jogadores de outras posições, como é o caso de Jéfferson, que atuou no clássico.

O lateral Eduardo, que estava no Coritiba e é natural de Santana do Acaraú, no interior cearense, disse que seu grande sonho era atuar por uma grande equipe do estado, como o Fortaleza, do qual é torcedor, como seu pai.

"Quando joguei pelo Guarany contra o Fortaleza, vi a grande torcida do Tricolor e fiquei pensando que um dia poderia jogar aqui. Meu pai também me disse: - Se destaque no Guarany e procure jogar num grande clube como o Fortaleza", disse o jogador.

"Ele tem as valências que procuramos. Ele tem o um contra um muito bom e a parte ofensiva que nos agrada. Ele foi pesquisado aqui pelos nossos analistas, fez um bom campeonato pelo Guarany e foi contratado pelo Coritiba. Mas, agora está conosco", disse o executivo César Sampaio. "Que ele possa nos ajudar nas metas que temos para esse ano", completou César Sampaio.

Eduardo falou da possibilidade de substituir Felipe: "É uma responsabilidade muito grande, porque o Felipe vem fazendo um bom campeonato. Infelizmente se contundiu, mas vou aguardar a oportunidade aparecer, para poder colaborar", comentou o jogador.

Eduardo jogou pela Copa do Brasil, pelo Guarany de Sobral contra o Coritiba, quando o técnico Gilson Kleina o levou para o Coxa Branca. Não teve oportunidade e agora foi contratado pelo Fortaleza. É um dos atletas mais jovens do elenco atual, apenas 20 anos.