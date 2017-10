Técnico do Ceará ministra palestra para gerentes de banco

17:11 · 11.10.2017 / atualizado às 18:31

O técnico Marcelo Chamusca, do Ceará, ministrou uma palestra sobre liderança na 3ª convenção da Caixa Econômica Federal na manhã desta terça-feira (10), em Fortaleza. O evento aconteceu na sede do banco, no Centro, e contou com a presença de 52 gerentes do banco de todo o Estado, que assistiram o treinador do Vozão abordar temas como gestão de equipe e planejamento de metas.

“Foi um oportunidade muito interessante para trocarmos experiências e informações, já que falamos bastante sobre liderança de pessoas, equipes, e sobre metas a serem cumpridas, uma analogia muito pertinente entre a função de treinador de futebol e o trabalho que os gerentes de banco desenvolvem no seu dia a dia. Espero ter contribuído para o crescimento deles como contribuíram para o meu, e agradeço à Caixa Econômica Federal pelo convite”, afirmou o técnico.