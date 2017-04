Técnico do Ceará alerta jogadores sobre suspensão por cartões

09:18 · 06.04.2017 / atualizado às 09:39 por Vladimir Marques

O técnico Givanildo Oliveira terá problemas para escalar o Vovô no 2ºjogo do playoff do Estadual ( Reinaldo Jorge )

O técnico do Ceará, Givanildo Oliveira, afirmou que não é possível evitar suspensões por cartões amarelos com um alto número de jogadores com risco de receber a terceira advertência. Com dois já fora diante do Guarani de Juazeiro para o jogo do dia 16, no Castelão às 16 horas, o volante Richardson e o lateral-esquerdo Romário, são oito os 'pendurados' para o segundo jogo do playoff da semifinal do Cearense.

Além dos seis que já jogaram com dois cartões, como o goleiro Everson, o lateral-direito Tiago

Cametá, o volante Raul, o meia Felipe Menezes e os atacantes Magno Alves e Victor Rangel, mais dois receberam cartão e aumentaram a lista: os zagueiros Sandro e Rafael Pereira.=

"Não tem como. Se você tem dois jogadores pendurados em uma semifinal é diferente de ter o número que nós temos. Porque estavam oito jogadores, agora dois sairam e a nossa zaga tomou o segundo cartão, o Sandro e o Rafael Pereira, a gente tem que ir controlando, eles principalmente, para não reclamar de juiz em algumas situações, e jogar firme, procurar não fazer falta desleal. O que não podemos é tirar um time todo por ter cartão".

Sobre o empate sem gols, Givanildo admitiu que o Ceará criou poucas chances de gol, por isso não conseguiu vencer.

"Eu posso dizer que gostei (do resultado), embora possa parecer estranho, pelo que nós encontramos pela frente. Um time difícil, forte na marcação, muita correria, com muitos jogadores habilidosos. Não estão à toa na semifinal. Nós soubemos controlar o jogo mas faltou o gol para termos uma vitória boa. Não tivemos tantas chances, mas três foram muito boas, que poderia ter decidido o jogo por pelo menos 1 a 0".