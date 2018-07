16:54 · 10.07.2018 / atualizado às 16:57

O atacante Neymar "reapareceu", nesta terça-feira (10), ao lado de seu irmão de criação Jota Amâncio. O craque estava "sumido" das redes sociais após a eliminação do Brasil na Copa do Mundo.

Em uma postagem no Instagram Stories, os dois estão sentados durante uma refeição. Pela foto, a casa em que estão aparenta ser a mansão da família do craque brasileiro em Mangaratiba, no Rio de Janeiro.

Desde que voltou ao Brasil após a eliminação da seleção na Copa, Neymar não publicou nenhuma informação sobre onde esteve nos últimos dias.

No registro postado pelo amigo nesta tarde, não é possível saber se a foto foi feita nesta terça-feira ou em outro dia.

Depois da derrota do por 2 a 1 para a Bélgica pelas quartas de final, parte da delegação brasileira desembarcou no Rio de Janeiro no último domingo (8). Um dos mais esperados, Neymar conseguiu driblar fãs e jornalistas e não foi visto na chegada ao país.

Segundo a assessoria da CBF, o camisa 10 retornou ao Brasil com a equipe, porém ele não foi visto na aérea de desembarque aberta ao público no Aeroporto do Galeão.