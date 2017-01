STJD suspende sete clubes brasileiros por dívidas com tribunal

18:42 · 03.01.2017 / atualizado às 18:56

Além do Joinville, Comercial-MS, Parnayba, Gama-DF, ASA de Arapiraca, Guaratinguetá e Pinheirense-PA também foram suspensos ( Foto: Bruno Gomes )

O presidente do Superior Tribunal de Justiças Desportiva (STJD), Ronaldo Botelho Piacente, decidiu radicalizar para que os clubes quitem suas dúvidas com o órgão. Duas semanas depois de um ultimato, ele resolveu suspender sete clubes por supostamente estariam em débito com suas multas. Esses times não podem participar de competições da Confederação Brasileira de Futebol (CBF) até pagarem o que devem.

Entre os punidos está o Joinville, por causa de uma multa de R$ 1 mil, referente a uma punição aplicada em 24 de maio. O clube catarinense afirma que pagou a dívida em 15 de junho e inclusive mostrou o comprovante durante entrevista coletiva nesta terça-feira. O JEC, entretanto, não enviou este mesmo comprovante ao STJD, que não deu baixa no débito.

Também foram suspensos o Comercial-MS (por dívida de R$ 1 mil), o Parnayba (R$ 1 mil, também), o Gama-DF (R$ 4,5 mil), o ASA de Arapiraca (R$ 3,5 mil), o Guaratinguetá (R$ 500) e o Pinheirense-PA (R$ 900). A punição impede que esses clubes registrem atletas, entre outras ações junto à CBF.

Cerca de 80 clubes haviam sido notificados em 19 de dezembro, mas a maioria deles quitou suas dívidas. Na ocasião, o STJD alegou que a atitude era "devido o auto número de processos sem comprovação de pagamentos de multas aplicadas em punições dadas pelo Tribunal."