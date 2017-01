Spurs vence fácil o Raptors no encontro dos vice-líderes na rodada da NBA

09:02 · 04.01.2017 por Estadão Conteúdo

O San Antonio é o segundo colocado da Conferência Oeste ( Foto: Divulgação/ NBA )

No duelo de vice-líderes da NBA, o segundo melhor time da Conferência Oeste se deu melhor na rodada de terça-feira. Em casa, o San Antonio Spurs não teve piedade do desgastado Toronto Raptors e o derrotou por 110 a 82, com 25 pontos de Kahwi Leonard e 23 de LaMarcus Aldridge.

Assim, o Raptors registrou a sua menor pontuação na temporada, tendo feito 29 pontos abaixo da sua média nesta temporada. Esse foi o sexto jogo seguido como visitante do time canadense nos últimos 12 dias.

Kyle Lowry fez apenas seis pontos, seu menor registro nesta temporada, e DeMar DeRozan marcou 26 pelo Raptors, o vice-líder do Leste. O brasileiro Bruno Caboclo atuou por apenas dois minutos e passou em branco nesse período.

O Spurs dominou todo o confronto, abriu 26 a 10 nos oito primeiros minutos do duelo e chegou a ter uma vantagem de 34 pontos. Assim, conquistou a oitava vitória consecutiva como mandante numa noite em que Tony Parker acumulou 15 pontos e oito assistências.

CELTICS VENCE COM SHOW DE THOMAS

Em casa, o Boston Celtics venceu o Utah Jazz por 115 a 104, em casa, com 29 pontos e 15 assistências de Isaiah Thomas. Al Horford e Jae Croeder acrescentaram 21 pontos cada para o Celtics, que acertou 17 arremessos de três.

Thomas, que na última sexta-feira havia feito 52 pontos contra o Miami Heat, completou o 19º jogo consecutivo anotando ao menos 20 e registrou um recorde de assistências na sua carreira.

O Celtics venceu oito dos últimos dez duelos e ocupa o terceiro lugar no Leste. O Jazz, que perdeu as últimas nove partidas em Boston, vinha embalado por quatro triunfos consecutivos e está na quinta posição na Conferência Oeste.

Gordon Hayward liderou o Jazz com 23 pontos e Rudy Gobert conseguiu 13 rebotes, chegando aos 21 duelos seguidos em que capturou ao menos dez bolas. O brasileiro Raulzinho acumulou cinco pontos, dois rebotes e uma assistência nos 13 minutos em que permaneceu em quadra.

OUTROS JOGOS

Em um resultado considerado surpreendente, o Los Angeles Lakers superou o Memphis Grizzlies por 116 a 102, em casa, com 17 arremessos de três pontos convertidos. Nick Young marcou 20 pontos e Julius Randle conseguiu um "triple-double" (dois dígitos em três fundamentos) com 19 pontos, 14 rebotes e 11 assistências. Marc Gasol liderou o Grizzlies com 22 pontos, sete assistências e seis rebotes, enquanto Mike Conley anotou 21.

O Miami Heat sofreu a sexta derrota consecutiva ao ser superado pelo Phoenix Suns por 99 a 90, em casa, na noite de terça-feira. Devin Booker anotou 27 pontos, sendo 18 no segundo tempo, pelo Suns, que havia perdido os 12 duelos anteriores para o Heat, a quem não vencia desde 3 de novembro de 2009.

O brasileiro Leandrinho Barbosa anotou dez pontos e deu uma assistência nos 12 minutos em que atuou pelo Suns. Goran Dragic somou 24 pontos, sendo 22 no primeiro tempo, pelo Heat, que tinha apenas oito jogadores disponíveis para o duelo, o primeiro de seis como visitante. Willie Reed totalizou 22 pontos e 18 rebotes.

O Indiana Pacers superou o Detroit Pistons por 121 a 116, fora de casa, com 32 pontos de Paul George, sendo 12 nos 5min49 finais do duelo. Com 31 pontos de DeMarcus Cousins, o Sacramento Kings superou o Denver Nuggets por 120 a 113, fora de casa.

Com uma virada no segundo tempo, vencido por 52 a 38, o Dallas Mavericks bateu o Washington Wizards por 113 a 105, em casa. No duelo entre duas das piores equipes da NBA, o Philadelphia 76ers superou o Minnesota Timberwolves por 93 a 91, em casa, com um cesta de Robert Covington a 0s2 do fim.

Confira os jogos da rodada de quarta-feira da NBA:

Charlotte Hornets x Oklahoma City Thunder

Orlando Magic x Atlanta Hawks

New York Knicks x Milwaukee Bucks

Cleveland Cavaliers x Chicago Bulls

Los Angeles Clippers x Memphis Grizzlies

Golden State Warriors x Portland Trail Blazers

Sacramento Kings x Miami Heat