Sport vence Bahia por 2 a 0 na Ilha em jogo de erros, choques e faltas

21:14 · 06.05.2018 por FOLHAPRESS

Com apenas um minuto de partida, o goleiro Douglas, do Bahia, chocou-se com Rogério, do Sport, e caiu no chão. O lance que iniciou o duelo entre as equipes, neste domingo (6), pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro, foi também o que resumiu o jogo. A Ilha do Retiro, em Recife, foi palco de um festival de erros, trombadas e faltas, com vitória de 2 a 0 dos anfitriões.

O placar, aliás, abriu após uma falha do arqueiro do time tricolor, que vinha bem até colocar com a mão a bola contra a própria meta.O Sport, que conseguiu sua segunda vitória e a primeira em casa em quatro rodadas até aqui no Brasileiro, volta a campo só daqui a uma semana, no próximo domingo (13), quando visita o Cruzeiro, em Belo Horizonte.

Já o Bahia tem compromisso na quarta-feira (9), contra o Vasco, em casa, pelo jogo de ida das oitavas de final da Copa do Brasil. No Nacional, a equipe de Salvador recebe o São Paulo na Fonte Nova, também no domingo seguinte.

O camisa 10 do Sport participou das principais chances do Sport. Foi dos pés dele que saiu o cruzamento, que após um bate e rebate da bola, terminou com um gol contra do goleiro Diego. Na saída do intervalo, ele comentou sobre o lance: "Importante é que balançou. Isso é que vale." Cobrador das bolas paradas da equipe, Marlone ainda quase marcou de falta e cobrou o escanteio em que Cláudio Winck pegou a sobra e ampliou o placar no início do segundo tempo.