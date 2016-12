Sport desiste de Adilson Batista e efetiva Daniel Paulista como treinador em 2017

08:50 · 27.12.2016 / atualizado às 08:52

Treinador, que assumiu após a saída de Oswaldo de Oliveira para o Corinthians, foi peça importante para que o Sport se livrasse do rebaixamento ( Foto: Divulgação/Sport )

O Sport finalmente definiu o seu treinador para 2017. O nome escolhido foi o de Daniel Paulista, que foi efetivado após comandar o time na reta final do Campeonato Brasileiro. O clube pernambucano chegou a adiantar as conversas com Ney Franco e quase anunciou Adilson Batista.

O Sport terá dois times no início da próxima temporada e Daniel Paulista comandará o “grupo titular”, que disputará a Copa do Nordeste. O clube ainda pretende contratar mais três profissionais - um preparador físico e dois assistentes técnicos. Thiago Durate, que estava como auxiliar técnico, será o analista de desempenho da equipe.

O Sport conversou muito até fazer o anúncio oficial. A diretoria chegou a entrevistar Ney Franco e Adilson Batista, que não agradaram. O segundo chegou a ir até o Recife na última quinta-feira e teve uma longa conversa com o presidente Arnaldo Barros, com o vice-presidente Gustavo Dubeux e com o restante da diretoria. Mas o negócio não foi concretizado.

"Conversamos com vários nomes e Daniel teve a preferência de toda a diretoria. Ele tem muita personalidade e mostrou-se bastante preparado. Temos a consciência e convicção de que ele pode fazer um grande trabalho no Sport. É o melhor nome nesse momento", afirmou Gustavo Dubeux.

Prioridades

Com Daniel Paulista no comando do time principal, o Sport deverá recorrer a um treinador das categorias de base para comandar a equipe no Campeonato Pernambucano. Os principais nomes para a função são Daniel Neri, comandante do Sub-20, e Junior Câmara, que está à frente da equipe Sub-17.

Daniel Paulista é um ex-volante do Sport, esteve no clube de 2008 a 2012 e é tratado com muito carinho pelo torcedor pernambucano. Em 2014, se aposentou e procurou o clube e o técnico Eduardo Baptista para fazer um estágio. Depois deste período, foi contratado como auxiliar-técnico. Foi ele quem comandou o Sport nas oito rodadas finais do Brasileirão - conquistou quatro vitórias, três derrotas e um empate e livrou a equipe do rebaixamento.