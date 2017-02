Sondado pela Lazio-ITA, zagueiro Del'Amore pode estar a caminho do Fortaleza

11:33 · 03.02.2017

Um dos principais destaques do Corinthians na Copa São Paulo de Futebol Júnior desse ano, Vinicius Del'Amore se desvinculou do clube paulista. O zagueiro de 20 anos, publicou mensagem de despedida em suas redes sociais. O jogador havia recebido proposta da Lazio-ITA, cerca de R$3 milhões, mas a diretoria do Fortaleza já dá como certa a contratação do atleta.

“Agradeço à minha família por todo o apoio em minha jornada no Alvinegro. E principalmente à Fiel. Que torcida é essa? Uma torcida que enche estádio em jogo do sub-11, sub-13, sub-15, sub-17, sub-20… Posso dizer que vivi isso: entrar em campo para representar não apenas um time, mas milhões de loucos e apaixonados. Dei meu sangue por esse clube", escreveu Del'Amore.

Na curta carreira como atleta, além do Alvinegro paulista, Vinicius teve passagem pelas categorias de base do Palmeiras.