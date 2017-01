Sócios-torcedores não pagarão ingresso no Clássico das Cores deste domingo (15)

20:44 · 13.01.2017

Torcida deve marcar presença neste domingo no Castelão ( Foto: Agência Diário )

Embora o mando de campo seja do Ferroviário, os sócios-torcedores do Fortaleza não irão pagar ingresso no Clássico das Cores deste domingo (15), às 16 horas, na Arena Castelão. A determinação consta no Regulamento Específico da Competição, elaborado pela Federação Cearense de Futebol (FCF).

O motivo se dá pelo fato da 1ª fase do Estadual 2017 ter apenas jogos de ida em sua tabela. "Nas partidas de clubes sediados no mesmo município, a renda será dividida e os dois preliantes tem direito a ingresso de seus sócios-torcedores, da seguinte forma: em caso de renda líquida positiva: 60% para o clube vencedor e 40% para o clube perdedor. Em caso de renda líquida negativa: 40% do prejuízo para o clube vencedor e 60% do prejuízo para o clube perdedor. Em caso de empate, 50% para cada clube", diz o parágrafo 1 do documento da FCF.