Sobrecarga de jogos é causa de lesões no Fortaleza

10:13 · 31.01.2017 por Ivan Bezerra

Volante Vacaria será examinado nesta terça ( Foto: Kid Júnior )

Nos primeiros 15 dias de jogos oficiais, o elenco do Fortaleza já realizou cinco partidas, o que dá um jogo a cada três dias. Com isso, surge o desgaste nos jogadores do Leão, conforme atestam os médicos Cláudio Maurício, diretor do departamento médico do Tricolor e Vinícius Castelo Branco, também do setor.

Mal a semana se iniciou e surgiram alguns problemas de contusão. Nesta terça-feira (31), o volante Vacaria será examinado pelos médicos, por ter sofrido uma forte pancada à altura das costelas, no jogo contra o Horizonte. A princípio, os médicos temeram que pudesse haver uma fratura no local, mas por garantia, irão fazer um exame mais detalhado.

Outro lesionado é o zagueiro Max Oliveira, cortado da relação do jogo contra o Horizonte, por causa de um desconforto na parte posterior da coxa esquerda. Também será reavaliado na manhã desta terça-feira (31).

Uma indefinição para o jogo da próxima quinta-feira, às 19h30 na Arena Castelão contra o Maranguape é o meia Cássio Ortega, com uma contratura na panturrilha direita. O lateral Felipe segue em recuperação de uma contusão no joelho direito. "A medicina moderna não se preocupa apenas em tratar lesões, mas em preveni-las. Isso tem um custo, mas é o nosso objetivo e será ao longo do ano", disse o médico Cláudio Maurício.