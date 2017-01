Sob vaias, Fortaleza vence Guarani de Juazeiro no Castelão

23:06 · 18.01.2017 / atualizado às 23:32

Gastón Filgueira, ainda na primeira etapa, marcou o único gol da partida ( Foto: Thiago Gadelha )

Mesmo jogando mal, o Fortaleza saiu de campo vitorioso pela primeira vez em 2017. Enfrentando o Guarani de Juazeiro, na noite desta quarta-feira (18), no Castelão, o Tricolor conseguiu os três pontos pelo placar mínimo. O gol do jogo foi anotado por Gastón Filgueira, ainda na primeira etapa. Mesmo com o triunfo, a torcida do Leão não aprovou o desempenho da equipe, vaiando o time tanto na saída para o intervalo como ao final da partida. O goleiro Marcelo Boeck, com grandes defesas, foi o principal nome do embate. O resultado também assegurou para os comandados de Hemerson Maria a conquista da Taça dos Campeões Cearenses, disputada em conjunto no duelo.

Após o final do jogo, parte dos torcedores permaneceram nas arquibancadas do Castelão para continuar protestando. Para o lateral-esquerdo Allan Vieira, ainda é cedo para cobranças. "Entendemos a cobraça pelo acesso, mas o campeonato da Série C ainda não começou. É apenas a segunda vez que a gente joga junto e a torcida precisa ter paciência", disse, na beira do gramado, ao final do confronto. A partida também marcou a estreia no time profissional do meia Wesley, que entrou na vaga do atacante Juninho Potiguar, um dos jogadores mais cobrados pela torcida leonina.

Em seu próximo compromisso, o Fortaleza encara o Ceará, pelo primeiro Clássico-Rei de 2017. A partida acontece neste domingo (22), às 18h15, no Castelão.

