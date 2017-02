Sob vaias, Ceará vence Tiradentes e assume liderança do Estadual

21:38 · 01.02.2017 / atualizado às 22:04

Em um jogo que contou com muitos erros de passe e poucas emoções, o Ceará venceu o Tiradentes por 1 a 0, na noite desta quarta-feira (1°), no estádio Castelão. Com o resultado, o Vovô agora acumula nove pontos em quatro jogos e é o novo líder do Campeonato Cearense de 2017, ultrapassando justamente o Tigre da PM.

Definitivamente não foi uma das melhores partidas do Alvinegro de Porangabuçu em 2017. Mesmo com a vitória, que deu a ponta do certame ao time de Gilmar Dal Pozzo, após o apito final de Wladyerisson Oliveira, a torcida da equipe da casa vaiou seus jogadores. O ato diz muito sobre o desempenho do Vovô no duelo, abaixo do esperado.

Esbarrando nos erros de passe, o Ceará não conseguia demonstrar perigo ao gol do Tiradentes nos primeiros momentos do duelo. Somente aos 12 minutos, em sua primeira chance clara, quando o Tigre era melhor no embate, Rafael Costa aproveitou chute bloqueado de Matheus Trindade e fuzilou Alberto, abrindo o marcador. O tento do atacante foi o seu primeiro desde o dia 2 de julho de 2016.

O jogador, porém, acabou saindo lesionado ainda na primeira etapa. De acordo com o médico do Vovô, Joaquim Garcia, Rafael Costa sofreu uma entorse no joelho direito e passará por exames nesta quinta-feira (2) para saber a gravidade de sua contusão.

Na segunda etapa, mesmo contando com Magno Alves no comando de ataque, a eficiência do Ceará no setor ofensivo não foi alterada. Isolado, o experiente atleta não conseguia fazer muita coisa. O Tiradentes, por sua vez, desperdiçava seguidamente suas chances de empatar. Valdir Papel, por exemplo, ficou cara a cara com Éverson, mas mandou para fora. Vendo o baixo desempenho de sua equipe, a torcida do Alvinegro passou a vaiar em alguns momentos. O meia Felipe Menezes foi um dos atletas mais criticados.

Mesmo atuando mal, o comportamento dos comandados de Dal Pozzo dentro de campo foi suficiente para vencer o confronto. Em seu próximo compromisso, o Ceará agora encara o Ferroviário, no sábado (4), às 21h, no estádio Castelão. O Tiradentes, por sua vez, enfrenta o Horizonte no mesmo dia, às 16h, no estádio Domingão.

