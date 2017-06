Sérgio Papellin teve princípio de AVC e deve ir para casa domingo ou segunda, diz doutor

18:32 · 09.06.2017 / atualizado às 18:51

Sérgio Papellin teve princípio de AVC, mas, segundo médico do clube, não terá sequelas e poderá retomar a vida normalmente ( Foto: Globoesporte.com )

O Executivo de Futebol do Fortaleza, Sérgio Papellin, que havia tido um princípio de AVC (Acidente Vascular Cerebral), está melhor e deve ir para casa no próximo domingo ou segunda-feira. A princípio, não terá sequelas em função do ocorrido.

De acordo com o Doutor Cláudio Maurício, diretor do departamento médico do Tricolor do Pici, que esteve com Papellin, o dirigente passa bem e está na UTI (Unidade de Tratamento Intensivo) somente para observação e exames mais detalhados. "Ele está muito bem, muito bem, mesmo. Foi mais um susto, princípio de AVC. Nada que deixe nele sequelas, a princípio. Ele está na UTI apenas para uma avaliação mais pormenorizada, para monitorização, fazer alguns exames a mais para esclarecer tudo. Amanhã ele já deve ir para o quarto e com a projeção de no domingo ou na segunda-feira voltar para casa e retomar sua vida normal", finalizou.

O Supervisor Álvaro Augusto irá para Cuiabá comandando a delegação do Leão. A equipe cearense enfrenta o time da casa, lanterna do grupo, no domingo (11), na Arena Pantanal, às 18h. Sérgio Papellin trabalhou recentemente no Cuiabá e iria reencontrar o adversário leonino no próximo fim de semana.