Sérgio Papellin passa mal e não embarca com o Fortaleza para Cuiabá

14:19 · 09.06.2017 / atualizado às 14:36

Executivo de futebol passa por exames e segue em observação ( Foto: Marília Camelo )

O Executivo de Futebol do Fortaleza Esporte Clube, Ségio Papellin, está sendo examinado, neste momento, no Hospital São Mateus. O dirigente sentiu-se mal e foi encaminhado ao atendimento médico.

De acordo com a assessoria de imprensa do Fortaleza, Sérgio Papellin está sob observação para realização de exames. O clube não confirmou, contudo, a causa do internamento do profissional de futebol.

O Supervisor Álvaro Augusto irá para Cuiabá comandando a delegação do Leão. O Tricolor do Pici enfrenta o time da casa na Arena Pantanal, domingo, às 18h.

