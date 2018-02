Serena Williams revela que quase morreu após parto de sua filha

14:07 · 20.02.2018 por Folhapress

A tenista americana Serena Williams contou, em um texto publicado pelo site da emissora CNN, como quase morreu após o parto de sua filha Alexis Olympia, há cinco meses. No relato, a tenista disse que se sente afortunada por ter conseguido dar à luz uma menina saudável e ter ficado bem, apesar das complicações.

"Eu quase morri depois de dar à luz minha filha, Olympia. No entanto, considero-me afortunada", disse na abertura do artigo.

De acordo com Serena, a gravidez transcorreu dentro da normalidade, assim como o momento do parto. As complicações começaram 24 horas depois, período que iniciou o que a tenista chamou de "seis dias de incerteza"

"Embora eu tivesse tido uma gravidez muito tranquila, minha filha nasceu de de cesariana na sala de emergência depois que sua frequência cardíaca caiu drasticamente durante as contrações. A cirurgia funcionou sem problemas. Antes que eu soubesse, Olympia estava em meus braços. Foi a sensação mais incrível que já experimentei na minha vida. Mas o que aconteceu apenas 24 horas após o parto foram seis dias de incerteza", disse.

A origem dos problemas enfrentados por Serena foi uma embolia. Depois de uma série de intercorrências, ela foi liberada para voltar para casa, mas passou as seis semanas seguintes de cama.

"Começou com uma embolia pulmonar, que é uma condição em que uma ou mais artérias nos pulmões são bloqueadas por um coágulo sanguíneo. Por causa do meu histórico médico com esse problema, vivo com medo dessa situação. Então, quando fiquei sem fôlego, não esperei o segundo para alertar as enfermeiras", contou.

"Isso provocou uma série de registros de saúde que tenho sorte de sobreviver. Primeiro, meu corte da cesariana abriu devido à tosse intensa que sofri como resultado da embolia. Voltei à cirurgia, onde os médicos encontraram um grande hematoma, inchaço de sangue coagulado, no meu abdômen. Então voltei à sala de operações para um procedimento que evitava que os coágulos fossem para meus pulmões. Quando finalmente cheguei em casa com a minha família, tive que passar as primeiras seis semanas de maternidade na cama", finalizou.