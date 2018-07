Serena Williams diz que chorou por perder primeiros passos da filha

19:34 · 07.07.2018 por Estadão Conteúdo

No mês passado, Serena falou sobre a possibilidade de se aposentar caso tenha mais um filho ( Foto: AFP )

Em seu retorno ao torneio de Wimbledon após o nascimento da primeira filha, Serena Williams teve um bom resultado nesta sexta-feira (6), avançando para as oitavas de final desta edição do Grand Slam britânico. Essa foi a 17ª vitória consecutiva da tenista na competição de tênis, mas ela não ganhou todas em seu dia. Mãe de Alexis Olympia, Serena lamentou no Twitter ter perdido o momento em que a bebê de dez meses começa a andar.

"Ela deu seus primeiros passos... Eu estava treinando e perdi. Eu chorei", escreveu a norte-americana na rede social.

Não é a primeira vez que a atleta demonstra dificuldade para conciliar o papel de mãe com o esporte. No mês passado, ela falou sobre a possibilidade de se aposentar caso tenha mais um filho. "Eu não sei se quero jogar se tiver outro bebê (...). Tenho que falar com Alexis (Ohanian, seu marido). Precisamos de um plano", contou a tenista em entrevista à revista InStyle.

"Se eu não estivesse trabalhando, já estaria grávida. Ouço que é diferente para todo mundo, mas eu tive uma gravidez realmente fácil até o nascimento", afirmou em outro momento.