Sem Rodrigo Andrade, Fortaleza divulga relacionados para jogo contra o Altos-PI

12:39 · 03.02.2017

Rodrigo andrade desfalca o Fortaleza neste domingo (5) ( Foto: JL Rosa )

O Fortaleza divulgou, no final da manhã desta sexta-feira (3), a lista dos jogadores relacionados para o jogo contra o Altos-PI, válido pela 2ª rodada da Copa do Nordeste, e que será realizada neste domingo (5), às 16 horas, no estádio Lindolfo Monteiro, em Teresina/PI.

A grande ausência na lista é o meia Rodrigo Andrade, que machucou o ombro didreito no jogo dessa quinta-feira (2), contra o Maranguape. O atleta fica na capital cearense, onde passará por exames para saber a gravidade da lesão. As novidades na lista são o volante Vacaria, que não atuou no último jogo do Estadual, e o atacante Vinícius baiano, recém-contratado.

Confira a lista dos jogadores convocados pelo técnico Hemerson Maria:

GOLEIROS: Marcelo Boeck e Matheus Inácio

LATEAIS: Allan Vieira, Bruninho, Bruno Melo e Eduardo

ZAGUEIROS: Gabriel Silva, Heitor e Ligger

VOLANTES: Anderson Uchôa, Gastón Filgueira, Jefferson e Vacaria

MEIAS: Leandro Lima, Patuta e Wesley

ATACANTE: Gabriel Pereira, Juninho Potiguar, Lúcio Flávio e Vinícius Baiano