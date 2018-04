Sem Marcelo e Cristiano Ronaldo, Real Madrid vence Leganés por 2 a 1

16:05 · 28.04.2018 / atualizado às 16:08 por Estadão Conteúdo

Sem Marcelo e Cristiano Ronaldo, o Real Madrid fez a lição de casa no Campeonato Espanhol com certa dificuldade neste sábado ao vencer o Leganés por 2 a 1. Jogando no Santiago Bernabéu, o time madrilenho sofreu para vencer porque o técnico Zinedine Zidane decidiu poupar alguns dos principais titulares da equipe, em razão do jogo da volta contra o Bayern de Munique pela semifinal da Liga dos Campeões, na terça-feira.

Assim, Zidane deixou de fora Raphael Varane e Sergio Ramos, além do lateral brasileiro e do atacante português. O volante Casemiro foi titular e jogou os 90 minutos. Benzema e Bale formaram o ataque, ao lado de Borja Mayoral.

No primeiro tempo, o Real encontrou poucas dificuldades em campo. Tanto que foi para o intervalo já com seus dois gols no placar. O primeiro gol saiu logo aos 8 minutos de jogo, com Bale. Nos acréscimos da etapa inicial, Mayoral anotou o segundo em lance polêmico, em que o árbitro anulou o gol e depois voltou atrás, após receber ajuda do bandeirinha.

Na etapa final, o Real desacelerou e o Leganés cresceu em campo. Descontou aos 22 minutos, com Darko Brasanac. E passou a dar trabalho constante para o goleiro Casilla - Navas foi preservado também. Ele fez defesas importantes para assegurar a vitória dos anfitriões.

No minuto final, outro lance que gerou críticas por parte do Leganés: o árbitro encerrou a partida quando o atacante dos visitantes preparava chute de fora da área em direção ao gol do Real. Nas reclamações, a arbitragem acabou expulsando o meia brasileiro Gabriel.

O triunfo deixou o Real com 71 pontos, na terceira colocação da tabela. Segue atrás, portanto, do Atlético de Madrid (72) e do Barcelona (83). O time catalão poderá assegurar o título por antecipação se empatar com o La Coruña, fora de casa, neste domingo. Já o Leganés, que havia eliminado o Real na Copa do Rei tem 40 pontos e ocupa o 16º posto, ainda brigando para evitar o rebaixamento.

Mais cedo, neste sábado, a Real Sociedad bateu o Athletic Bilbao por 3 a 1, diante de sua torcida. A partida foi marcada pela atuação desastrada do volante Mikel San Jose, responsável por marcar dois gols contra. Mikel Oyarzabal anotou o outro gol da Real Sociedad. O time de Bilbao soma 40 pontos e é o 14º colocado, enquanto a Real Sociedad tem 46 e está em 10º.