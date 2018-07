Sem Gabriel Jesus, jornal inglês lista 11 melhores atletas jovens da Copa

08:38 · 15.07.2018 por Folhapress

O jornal inglês The Guardian idealizou um time com os melhores atletas jovens da Copa do Mundo. A relação inclui jogadores com menos de 23 anos. Nenhum jogador da seleção brasileira consta no "Golden Boys", time dos jovens do Mundial.

Dos 23 atletas convocados por Tite, apenas um tinha menos de 23 anos: Gabriel Jesus, 21. Mas o atacante fez uma Copa do Mundo irregular, sem fazer gols.

Para o The Guardian, o atacante francês Kylian Mbappé é disparado a maior estrela sub-23 do futebol mundial.

A publicação enfatiza que o atacante já é o melhor da lista mesmo tendo três anos a menos que a média da seleção dos jovens.

A arrancada contra a Argentina, que resultou em penalidade para a França, e o lindo passe de calcanhar na partida contra a Bélgica, evidenciaram o potencial de Mbappé, diz o The Guardian.

Na lista dos 11 Golden Boys (meninos de ouro) entraram quatro sul-americanos: o ex-palmeirense Mina (Colômbia) e os uruguaios Giménez, Torreira e Bentancur.

O time Golden Boys feito pelo The Guardian:

Goleiro: Uzoho (Nigéria)

Laterais: Pavard e Hernandez (ambos da França)

Zagueiros: Mina (Colômbia), Giménez (Uruguai) e Akanji (Suíça)

Meio-campistas: Torreira (Uruguai) e Bentancur (Uruguai)

Atacantes: Lozano (México), Sterling (Inglaterra) e Mbappé (França)

Reservas:

Mouez Hassen (Tunisia), Davinson Sánchez (Colômbia), Moussa Wagué (Senegal), Achraf Hakimi (Marrocos), Oghenekaro Etebo (Nigéria), Sergej Milinkovic-Savic (Sérvia), Aleksandr Golovin (Rússia), Julian Brandt (Alemanha), Ismaïla Sarr (Senegal).