Sem clube, Farfán pode virar reforço do Corinthians, diz jornal

10:03 · 26.12.2016 por Estadão Conteúdo

Farfán recebeu propostas do Cruzeiro, Flamengo e Sevilla ( Foto: Conmebol )

O atacante peruano Jefferson Farfán, 32 anos, pode chegar ao Corinthians em breve. O jogador, que está sem clube desde outubro, recebeu várias propostas nas últimas semanas, mas a que mais interessou foi a do clube brasileiro, de acordo com o site Líbero, do Peru.

De acordo com o site, o jogador, que deixou o Al Jazira, dos Emirados Árabes Unidos, em outubro e, desde então, tem sido procurado por diversos clubes, teve como melhor oferta a do Corinthians. Ele recentemente foi comentado no Cruzeiro e no Flamengo, que usaria Paolo Guerrero para ajudar a convencer o atleta a aceitar a proposta. O Sevilla, da Espanha, fez uma consulta pelo jogador, mas não chegou a formalizar uma oferta.

Apesar dos interesses e das ofertas de clubes brasileiros, Farfán prioriza o retorno ao futebol europeu. Ele atuou, dentre outros, pelo PSV, da Holanda, e pelo Schalke, da Alemanha. Apesar do noticiário peruano, a diretoria do Corinthians não confirma sequer que houve contato pelo jogador.

Vale lembrar que os dirigentes têm afirmado que o clube não deve fazer grandes investimentos para a próxima temporada. Até o momento, foram contratados apenas os atacantes Jô e Luidy. O clube ainda procura por mais um zagueiro, um volante, um meia e um atacante.