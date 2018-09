Sem alterações no Top 10, ranking da ATP segue com Nadal no topo

09:09 · 17.09.2018 por Estadão Conteúdo

Cearense, Thiago Monteiro apresenta 473 pontos no ranking da ATP

Após uma semana sem disputa de torneios da ATP, em razão das semifinais da Copa Davis, o ranking sofreu poucas alterações na atualização desta segunda-feira. O espanhol Rafael Nadal mantém o primeiro lugar, com 8.760 pontos, seguido pelo suíço Roger Federer, com 6.900.

Não houve qualquer alteração no Top 10. Na verdade, a primeira alteração aconteceu somente na 24ª colocação, com a troca de posições entre o russo Karen Khachanov e o francês Richard Gasquet, atual 25º da lista.

Assim, o grupo dos dez primeiros colocados segue inalterado, com o sérvio Novak Djokovic, campeão do US Open, último Grand Slam do ano, na terceira colocação, com 6.445 pontos. O quarto lugar é do argentino Juan Martín Del Potro, vice-campeão nos Estados Unidos, detentor de 5.980 pontos.

O alemão Alexander Zverev, o croata Marin Cilic, o búlgaro Grigor Dimitrov, o austríaco Dominic Thiem, o sul-africano Kevin Anderson e o norte-americano John Isner completam a lista dos 10 melhores do ranking. Destes, somente Cilic e Thiem estiveram em quadra no fim de semana e ajudaram suas equipes a avançar como cabeças de chave para a fase classificatória da Davis - que sofrerá profunda alteração a partir de 2019.

O brasileiro mais bem ranqueado é Thiago Monteiro. Ele ocupa a 117ª posição, com 473 pontos. Rogério Dutra Silva é o 146º, com 400 pontos. Com 269 pontos, Guilherme Clezar aparece no 208º lugar, enquanto Thomas Bellucci soma 198 pontos, na 270ª posição. Thiago Seyboth Wild, campeão juvenil do US Open, acumula 79 pontos, na 459ª colocação.

Confira a lista dos 20 primeiros classificados

1.º - Rafael Nadal (ESP), com 8.760 pontos

2.º - Roger Federer (SUI), com 6.900

3.º - Novak Djokovic (SER), com 6.445

4.º - Juan Martín Del Potro (ARG), com 5.980

5.º - Alexander Zverev (ALE), com 4.890

6.º - Marin Cilic (CRO), com 4.715

7.º - Grigor Dimitrov (BUL), com 3.755

8.º - Dominic Thiem (AUT), com 3.665

9.º - Kevin Anderson (AFS), com 3.595

10.º - John Isner (EUA), com 3.470

11.º - David Goffin (BEL), com 3.435

12.º - Kei Nishikori (JAP), com 2.475

13.º - Fabio Fognini (ITA), com 2.225

14.º - Diego Schwartzman (ARG), com 2.110

15.º - Stefanos Tsitsipas (GRE), com 1.962

16.º - Kyle Edmund (ING), com 1.855

17.º - Jack Sock (EUA), com 1.850

18.º - Borna Coric (CRO), com 1.825

19.º - Lucas Pouille (FRA), com 1.825

20.º - Milos Raonic (CAN), com 1.755

117.º - Thiago Monteiro (BRA), 473

146.º - Rogério Dutra Silva (BRA), 400

208.º - Guilherme Clezar (BRA), 269

270.º - Thomaz Bellucci (BRA), 198