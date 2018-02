Sem a Itália na Copa, Totti revela torcida pelo Brasil

12:57 · 27.02.2018 / atualizado às 12:58 por Estadão Conteúdo

A seleção brasileira terá um torcedor especial durante a Copa do Mundo na Rússia. O italiano Francesco Totti, campeão mundial com a seleção italiana em 2006, lamentou o fato de a equipe nacional do seu país não ter conquistado a classificação para o Mundial. Entretanto, afirmou que aposta no time de Tite para ficar com o título.

"Será um Mundial gigante e brilhante, em que muitas seleções são fortes e chegam como favoritas. Por isso, creio que vai vencer quem chegar melhor mesmo. É a competição mais importante do mundo e que, infelizmente, a Itália não estará nessa edição. Por isso, acredito que o Brasil é o favorito ao título", disse o ex-jogador italiano, em entrevista coletiva realizada em Mônaco, onde vai ocorrer a entrega do Prêmio Laureus.

Totti participou da entrevista ao lado do português Luís Figo, do francês Marcel Desailly e do galês Ryan Giggs que também opinaram sobre quem deve vencer o Mundial. Atual técnico da seleção de País de Gales, Giggs apostou na Alemanha. "França e Bélgica têm jogadores muito talentosos e tenho curiosidade em vê-los, mas acho que a Alemanha é a grande favorita", disse o galês.

Já Figo e Desailly preferiram apostar em suas nações. "Portugal pode fazer bem na Copa, mas não podemos esquecer da Alemanha, Brasil e Espanha. Só espero que Portugal consiga repetir o que fez na Eurocopa", comentou o luso.

Desailly, que chegou durante a entrevista coletiva, por causa do atraso de seu voo, adotou o bom humor para discordar do amigo. "Para todo mundo, é Brasil, Alemanha, Argentina, que se classificou com dificuldade, mas é forte. Só que eu aposto na França", afirmou. Logo depois, Figo pediu para ele falar de Portugal e o ex-zagueiro rebateu. "Não, Portugal, não".

Os três são alguns dos representantes da Academia Laureus, que é formada por ex-atletas que visam levar a marca da organização para todo o mundo e ajudar aos necessitados, através de diversas ações esportivas que visam dar um futuro para os mais jovens.

"Estou emocionado por estar aqui. É uma honra participar de tudo isso", afirmou Figo. "Agradeço a Laureus por fazer parte do comitê. Sempre gosto de ajudar os outros e isso é algo que me orgulha muito", completou Totti.

Giggs lembrou que na época de jogador também já ajudava os necessitados. "Fomos para a África do Sul com o Manchester United na pré-temporada e visitamos algumas escolas, fazemos jogo de caridade e tudo que for possível, a gente tenta ajudar. É muito bom estar aqui", comentou.