Seleção francesa é recebida com tapete vermelho na chegada a Paris

14:05 · 16.07.2018 por Folhapress

Jogadores franceses durante desembarque em Paris ( Foto: AFP )

Após garantir o bicampeonato mundial, a seleção francesa chegou a Paris e teve uma recepção grandiosa no aeroporto Roissy-Charles de Gaulle, nos arredores da capital. Um tapete vermelho foi estendido na saída dos jogadores do avião. À frente da fila, o goleiro e capitão Hugo Lloris ergueu a Copa do Mundo e mostrou aos funcionários do aeroporto que organizaram a recepção.

Um ônibus com a inscrição "Campeões do mundo" os esperava para levá-los pela cidade, onde uma festa está programada. Funcionários da companhia aérea e do aeroporto deram uma mostra do que os bicampeões receberão nas ruas de Paris. Jogadores como Paul Pogba mostraram muita animação. O técnico Didier Deschamps celebrava de maneira mais discreta. Com bandeiras e cânticos, os franceses comemoram o título levantado 20 anos depois do primeiro.

Até a tripulação do voo aproveitou para festejar com os jogadores. O piloto mostrou à "TV5Monde" uma foto em que aparece beijando a taça, privilégio geralmente reservado apenas a campeões do mundo e chefes de Estado.

A seleção da França fará uma carreata em Paris para comemorar o título com a população. Cartão postal da capital, a Champs-Élysées lotou quatro horas antes do desfile da delegação.

De acordo com as autoridades, várias linhas de ônibus não estão funcionando e algumas ruas foram fechadas. Cerca de 90 mil policiais estão fazendo a segurança do evento. O ambiente, até o momento, tem aparência pacífica, diferente da festa de domingo. Os torcedores se viram como podem em busca de espaço para acompanharem o desfile da seleção da França.