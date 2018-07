Seleção fica a um Mundial de igualar maior jejum em Copas

17:29 · 06.07.2018 / atualizado às 21:03 por Folhapress

Única equipe pentacampeã em Copas, o Brasil festejou sua última conquista há 16 anos, na Copa de 2002 ( Foto: AFP )



A eliminação do Brasil para a Bélgica nas quartas de final da Copa do Mundo, após a derrota por 2 a 1 em Kazan, nesta sexta-feira (6), aumentou o jejum da seleção em títulos mundiais.

O máximo que a seleção brasileira ficou sem comemorar a conquista de uma Copa do Mundo foram cinco edições do torneio.



A outra vez na história em que ficou cinco Copas sem vencer foi após a conquista do tricampeonato, em 1970, no México. Entre as Copas de 1974, na Alemanha, e 1990, na Itália, o Brasil passou em branco.



Só voltou a festejar ao 1994, nos Estados Unidos, após derrotar a Itália na disputa de pênaltis.



Única equipe pentacampeã em Copas, o Brasil festejou sua última conquista há 16 anos, na Copa de 2002, na Coreia e Japão, quando venceu a Alemanha na final por 2 a 0.

Desde então, foram quatro Copas e quatro eliminações.



Em 2006, na Alemanha, o carrasco brasileiro foi a França, que bateu o Brasil nas quartas de final por 1 a 0.



Quatro anos depois, na África do Sul, a seleção foi superada também nas quartas de final pela Holanda, de virada, por 2 a 1.



Em 2014, no Brasil, a derrota mais traumática, com a incrível goleada de 7 a 1 para a Alemanha, no Mineirão, na semifinal. Na disputa do terceiro lugar, nova derrota, um 3 a 0 para a Holanda.