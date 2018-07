Seleção feminina de vôlei vence de novo e garante vaga no Pan-Americano de 2019

09:17 · 11.07.2018 por Estadão Conteúdo

Foi a terceira vitória em três jogos da Seleção na competição ( Foto: CBV/divulgação )

A Seleção Brasileira feminina de vôlei conquistou nesta terça-feira (10) a vaga nos Jogos Pan-Americanos de 2019, em Lima, no Peru. O time B do Brasil, reforçado pela levantadora Dani Lins e pela central Thaísa, obteve a vaga ao avançar à semifinal Copa Pan-Americana, em Santo Domingo, na República Dominicana.

A classificação veio com a vitória sobre a Argentina por 3 sets a 2, com parciais de 20/25, 25/20, 25/15, 19/25 e 15/6. Foi a terceira vitória em três jogos da Seleção na competição. Com a boa sequência, o time comandado pelo técnico Wagão assegurou o primeiro lugar do Grupo C.

"Foi um jogo difícil. A Argentina jogou melhor hoje do que nas duas primeiras partidas. Nós conseguimos superar os nossos altos e baixos durante o confronto. Isso tem acontecido pela ausência de jogos desse grupo. Estamos ajustando o sincronismos da nossa equipe durante a competição", comentou Wagão.

"Essas oscilações são esperadas, mas estamos tendo consistência para ganhar os jogos e isso nos dá força para seguir lutando em busca dos nossos objetivos", comentou o treinador, que escalou a equipe nesta terça com a levantadora Dani Lins, a oposta Bruna, as ponteiras Maira e Fernanda Tomé, as centrais Thaísa e Fran e a líbero Tássia. No decorrer do jogo, entraram na Seleção a levantadora Claudinha e oposta Lorenne.

O maior destaque do jogo e da Seleção foi a ponteira Fernanda Tomé, responsável por 19 pontos. As centrais Thaísa e Fran, a ponteira Maira e a oposta Bruna contribuíram com 11 pontos cada. Do outro lado da quadra, o destaque argentino foi a ponteira Rodriguez, com 17 pontos.

Com a classificação garantida, a Seleção Brasileira espera agora pelo confronto das quartas de final, que será disputado nesta quarta (11). O time nacional vai voltar à quadra na sexta-feira para tentar a vaga na decisão.

Em Santo Domingo, a Seleção Brasileira está contando com seu time B porque o principal acabou de disputar a Liga das Nações. A competição continental está servindo para testar as jovens jogadoras do País e também para dar ritmo de jogo à levantadora Dani Lins e à central Thaísa. A dupla tem chance de retornar ao grupo principal para a disputa do Mundial, no fim de setembro.

Confira a lista de convocadas para a Copa Pan-Americana:

Levantadoras: Claudinha (Dentil/Praia Clube), Dani Lins (sem clube), Juma (Vôlei Bauru);

Opostas: Bruna Honório (Pinheiros), Ana Paula Borgo (Vôlei Nestlé);

Ponteiras: Edinara (Hinode Barueri), Ellen (Dentil/Praia Clube), Kasiely (Sesc RJ), Pri Daroit (Camponesa/Minas), Maira (Pinheiros);

Centrais: Thaisa (Hinode Barueri), Mara (Camponesa/Minas), Lara (Fluminense), Milka (Pinheiros) e Francynnne (Hinode Barueri);

Líberos: Tássia (Vôlei Nestlé) e Natinha (Hinode Barueri).