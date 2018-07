Seleção Brasileira perde para a Bélgica e está fora da Copa do Mundo

17:03 · 06.07.2018 / atualizado às 22:27

É o fim do sonho do hexacampeonato brasileiro na Rússia. Sem conseguir desenvolver a maioria das jogadas que tentou, o Brasil perdeu nesta sexta-feira (6) para Bélgica por 2 a 1 e deu adeus à Copa do Mundo.

Os dois gols belgas foram marcados ainda no primeiro tempo. Fernandinho marcou contra o gol defendido por Alisson e De Bruyne fez o segundo em belo chute de fora da área, após arrancada de Romelu Lukaku no contra-ataque.

Com a classificação para a semifinal em cima do Brasil, a Bélgica confirma a expectativa em cima de sua geração de ótimos jogadores, de fazer um grande campeonato. O próximo desafio é na terça-feira (10) contra a França, às 15h, em São Petersburgo.

Ficha técnica

BRASIL

Alisson; Fagner, Thiago Silva, Miranda, Marcelo; Fernandinho, Paulinho (Renato Augusto), Philippe Coutinho; Willian (Firmino), Neymar, Gabriel Jesus (Douglas Costa). T.: Tite

BÉLGICA

Courtois; Meunier, Alderweireld, Kompany, Vertonghen; Witsel, Fellaini, De Bruyne; Chadli (Vermaelen), Hazard, Lukaku (Tielemans). T.: Roberto Martínez

Local: Arena Kazan

Público: 42.873 espectadores

Árbitro: Milorad Mazic (SER)

Cartões Amarelos: Fagner e Fernandinho (Brasil); Alderweireld e Meunier (Bélgica)

Gols: Fernandinho (contra) (BEL), aos 12min do primeiro tempo; De Bruyne (BEL), aos 30min do primeiro tempo; Renato Augusto (BRA), aos 30min do segundo tempo