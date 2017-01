Segurança e trânsito terão reforços, neste domingo, para o Clássico-Rei

O primeiro Clássico-Rei de 2017, que será realizado neste domingo (22), na Arena Castelão, contará com um esquema especial de trânsito e segurança para garantir a ordem e a paz do torcedor que for ao estádio. A ação contará com um efetivo de 566 homens da Polícia Militar, que estarão distribuídos em lugares estratégicos, dentro e fora da praça esportiva.

Segundo o tenente coronel Farias, 366 policiais estarão na parte interna do Castelão, enquanto os outros 200 reforçam a segurança nos terminais e vias de acesso ao estádio. O patrulhamento terá apoio de 30 viaturas, 70 motocicletas e 30 cavalos. 100 homens do Batalhão de Choque da PM estão entre o efetivo escalado para trabalhar na ação. Delegados da Polícia Civil, incrivões e inspetores também esatão presentes na praça esportiva.

Trânsito

O deslocamento dos torcedores ao Castelão será organizado pela Autarquia Municipal de Trânsito e Cidadania (AMC), que irá controlará o tráfego no entorno do estádio. Na ocasião, será disponibilizado um efetivo de 30 agentes, distribuídos em seis viaturas e seis motocicletas, além de orientadores do Via Livre, que faz o auxílio na travessia dos pedestres.

A operação de trânsito inicia ao meio-dia com a coibição de estacionamento na Rua do Contorno e, ainda, nas principais vias de acesso ao palco do espetáculo. A AMC também fará um controle dos ambulantes. Como nos clássicos anteriores, os torcedores do Ceará devem se deslocar ao estádio pela Avenida Alberto Craveiro, enquanto a torcida do Fortaleza chegará à Arena pela Avenida Paulino Rocha.