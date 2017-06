São Paulo confirma a contratação de Maicosuel até 2020

15:16 · 07.06.2017 por Estadão Conteúdo

Maicosuel chega para ser opção ao técnico Rogério Ceni após saída do atacante Luiz Araújo ( Foto: Divulgação/Site São Paulo F.C. )

O São Paulo confirmou a contratação meia Maicosuel nesta quarta-feira. O atleta de 30 anos foi contratado junto ao Atlético Mineiro e assinou contrato até 31 de maio de 2020. Para ficar com o jogador, o tricolor pagou cerca de 1,1 milhão de euros, algo em torno de R$ 4 milhões.

O jogador esteve no CT da Barra Funda no período da manhã para fazer exames médicos e foi anunciado após posar com a camisa de seu novo clube em publicações nas redes sociais.

Revelado pelo Paraná, Maicosuel já rodou por diversos clubes pelo Brasil e pelo exterior como Palmeiras, Cruzeiro, Hoffenheim e Udinese, mas se destacou principalmente no Botafogo, em 2009.

No Atlético-MG, o meia disputou 87 partidas e marcou nove gol. Mas perdeu espaço na equipe com a forte concorrência e passou a ser reserva.

"Encerrando hoje um ciclo importante da minha carreira e escrevendo para registrar o meu agradecimento ao Clube Atlético Mineiro por esses dois anos que passei aqui. Foram quatro títulos, muitas alegrias, histórias para contar, mas agora chegou a hora de partir para uma nova etapa", disse o atleta em carta de despedida publicada em seu Instagram.

Este é primeiro reforço que chega ao São Paulo depois da venda de Luiz Araújo para Lille e rescisão do empréstimo de Neilton após a disputada da Copa do Brasil e do Campeonato Paulista. No fim do mês, Rogério Ceni também sofrerá com outra baixa no ataque. O argentino Chavez, que está emprestado pelo Boca Juniors, não terá seu vínculo renovado.