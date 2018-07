São José-RS, Treze e Imperatriz garantem acesso à Serie C

08:36 · 09.07.2018 por Folhapress

O São José-RS, o Treze (PB) e o Imperatriz (MA) garantiram acesso à Série C do Campeonato Brasileiro neste domingo (8).

A três equipes avançaram para as semifinais da Série D e, automaticamente, conquistaram a vaga para a divisão acima. O Campinense (PB) e o Ferroviário (CE) disputam a vaga remanescente nesta segunda-feira (9), a partir 19h - os cearenses venceram por 3 a 2 o primeiro jogo em casa.

Resultados

O São José-RS carimbou o acesso com vitória por 2 a 0 contra o Linense (SP), em casa, após ter perdido por 1 a 0 longe de seus domínios.

O Treze, que já havia vencido fora de casa pelo placar mínimo, ganhou do Caxias do Sul (RS) por 3 a 1, de virada. Após o terceiro gol trezeano, aos 39min do segundo tempo, uma briga generalizada tomou conta da partida, que precisou ser encerrada pelo árbitro.

Já o Imperatriz conquistou a vaga no limite da emoção. A equipe maranhense, que havia vencido o jogo de ida por 1 a 0, perdeu por 2 a 1 para o Manaus no tempo regulamentar e viu a decisão ir para os pênaltis. O goleiro Jean fez duas defesas e contou com chute na trave em outra cobrança.