'Samurai da Barra', Maxuell comemora gols no Clássico das Cores; veja entrevista

12:51 · 16.01.2017 / atualizado às 15:16

Maxuell comemora bom começo de temporada pelo Ferrão ( Foto: Yago Albuquerque )

Um começo de campeonato como todo atacante sempre deseja: marcando gols. E melhor ainda se for em um clássico. Foi assim que a temporada começou para Maxuell, centroavante do Ferroviário e autor dos dois tentos do Tubarão na partida contra o Fortaleza, realizado nesse domingo (15), em jogo válido pela 1ª rodada do Campeonato Cearense 2017.

"Eu estou muito feliz por ter ajudado minha equipe. A gente seguiu bem as orientações do Marcelo Vilar e colocamos em prática o que ele pediu. Graças a Deus, eu tive tranquilidade para ajudar a equipe. Foi um bom começo", disse o jogador em entrevista à TVDN, na manhã desta segunda-feira (16).

Maxuell ainda teve uma chance de definir o jogo a favor do Ferrão, já no final da partida, mas o goleiro Marcelo Boeck estava atento e evitou a derrota do Tricolor do Pici. "Foi um lance em que eu precisei correr mais um pouco. Naquele momento, o desgaste já era grande. Eu ainda tentei fazer como o Romário, dando de bico, mas o Marcelo estava atento e fez a defesa", comentou o atleta, que já ganhou o apelido de Samurai da Barra, pelo bom desempenho no Clássico das Cores.

Confira a entrevista completa com Maxuell, atacante do Ferroviário: