10:31 · 10.05.2018 / atualizado às 11:10

Samuel Xavier acerta saída do Atlético-MG e pode assinar com Ceará ( Foto: Arquivo/ Diário do Nordeste )

O lateral direito Samuel Xavier acertou a saída do Atlético-MG e pode assinar com o Ceará para o restante da temporada. As informações são do Globoesporte.com. O atleta, de 27 anos, que chegou do Sport, time do qual pertence, em janeiro, tinha contrato com o Galo até o final do ano.

As diretorias de Atlético-MG e Sport chegaram a um acordo em relação à revogação do empréstimo do lateral. No trâmite, a dívida pelo atacante André, que atualmente está no Grêmio, será parcelada. Com isso, o Galo rescindirá contrato com Samuel Xavier sem ressarcimento ao Leão da Ilha.

Na passagem pelo Atlético-MG, Samuel Xavier fez oito partidas, todas como titular, mas perdeu espaço com a chegada do treinador Thiago Larghi.

Na última terça-feira, o lateral atuou contra o San Lorenzo, da Argentina, pela primeira fase da Sul-Americana. Na oportunidade, o jogador foi eleito o melhor em campo no empate sem gols no Independência. A partida marcou a eliminação do clube mineiro da competição continental.

Samuel Xavier jogou pelo Ceará nos anos de 2014 e 2015, onde conquistou um Campeonato Cearense, uma Copa dos Campeões Cearenses e a maior conquista alvinegra da história, a Copa do Nordeste.

O jogador também acumula passagens por Paulista e São Caetano.