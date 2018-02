Saiu a tabela! Confira os jogos da segunda fase do Campeonato Cearense

21:22 · 25.02.2018 / atualizado às 21:25

A Diretoria de Competições da Federação Cearense de Futebol divulgou, neste domingo (25), a tabela da segunda fase do Campeonato Cearense Série A 2018. Continuam na disputa do certame: Fortaleza, Ceará, Iguatu, Ferroviário, Uniclinc e Floresta. As equipes de Horizonte e Guarani de Juazeiro não atingiram a classficação, enquanto Tiradentes e Maranguape acabaram rebaixados para a Série B do Estadual.

Sem tempo para descansar, a nova fase já começa nesta quinta-feira (1º), com Fortaleza e Iguatu, às 21h15, na Arena Castelão. No dia seguinte, sexta-feira (2), o Ceará recebe o Uniclinic no mesmo estádio, às 20h. O Ferroviário também entra em campo neste horário, em duelo diante do Floresta, no Presidente Vargas (PV).

Vantagem

O regulamento do Campeonato Cearense prevê benefícios para Fortaleza, Ceará e Iguatu por encerrarem sua participação nas três primeiras posições, respectivamente. Para a próxima etapa do certame, as equipes possuem três dos cinco jogos com mando de campo favorável. A classificação final do Estadual foi:

1º Fortaleza 21 pontos

2º Ceará 19 pontos

3º Iguatu 18 pontos

4º Ferroviário 17 pontos

5º Uniclinic 16 pontos

6º Floresta 13 pontos

7º Horizonte 11 pontos

8º Guarani/J 6 pontos

9º Tiradentes 5 pontos

10º Maranguape 1 pontos