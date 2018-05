17:28 · 08.05.2018 / atualizado às 17:54

Léo Natel marcou apenas dois gols com a camisa do Leão ( Foto: Thiago Gadelha )

O atacante tricolor, Léo Natel, teve sua rescisão contratual publicada no site do BID (Banco Internacional de Dados) da CBF na tarde desta terça-feira (8).

Emprestado pelo São Paulo ao Leão do Pici desde o início desta temporada, o time paulista está negociando o atleta com o Apoel (Athletikos Podosferikos Omilos Ellinon Lefkosias), da República do Chipre.

O atleta marcou dois gols com a camisa do Fortaleza, no Campeonato Cearense.