Rooney garante empate e se isola como maior artilheiro do Manchester United

15:03 · 21.01.2017 por Estadão Conteúdo

O tento, anotado em uma bela cobrança de falta aos 49 minutos do segundo tempo, ainda serviu para garantir o empate por 1 a 1 contra o Stoke City ( Foto: Divulgação )

Wayne Rooney marcou neste sábado seu 250.º gol com a camisa do Manchester United e se tornou o maior artilheiro da história do clube, deixando para trás Bobby Charlton. O tento, anotado em uma bela cobrança de falta aos 49 minutos do segundo tempo, ainda serviu para garantir o empate por 1 a 1 contra o Stoke City, pela 22.ª rodada do Campeonato Inglês.

Com o empate, o Manchester United se manteve na sexta posição, com 41 pontos. O rival Manchester City é o quinto, com 42, mas com um jogo a menos. Já o Stoke City aparece em nono lugar, com 28 pontos.

O gol de Rooney também manteve viva a série invicta do Manchester United. Pelo Campeonato Inglês, o time perdeu pela última vez em 23 de outubro, quando levou uma goleada por 4 a 0 do Chelsea. Depois disso, somou sete vitórias e seis empates. Levando em conta outras competições, o time de Mourinho foi batido pela última vez no dia 3 de novembro, na derrota por 2 a 1 para o Fenerbahce pela Liga Europa.

Na partida, o Stoke City abriu o placar graças a um gol marcado por um atleta do Manchester United. Aos 19 minutos do primeiro tempo, Pieters recebeu lançamento pela esquerda e cruzou, mas a bola desviou em Juan Mata e morreu nas redes.

Já na segunda etapa, Wayne Rooney saiu do banco para marcar seu nome na história. O atacante entrou justamente no lugar de Mata e, no apagar das luzes, arrancou o empate. Aos 49 minutos, ele cobrou uma falta com perfeição, do bico esquerdo da área para o ângulo oposto, chegando a 250 gols pelo clube que defende desde 2004, agora com um a mais do que Bobby Charlton.

CALLERI DESENCANTA

Com o futuro incerto no futebol inglês, onde já se declarou insatisfeito, o atacante Jonathan Calleri (ex-São Paulo) marcou neste sábado seu primeiro gol e ajudou o West Ham a vencer o Middlesbrough por 3 a 1, fora de casa.

Já o Bournemouth ficou no empate por 2 a 2 com o Watford, em casa; o Everton superou o Crystal Palace por 1 a 0, como visitante; e o West Bromwich Albion recebeu e venceu por 2 a 0 o lanterna Sunderland.