A avaliação de Ronaldo é de que faltou controle emocional à Seleção Brasileira na derrota por 2 a 1 para a Bélgica, nesta sexta-feira (6), em jogo que eliminou o time de Tite da Copa do Mundo.

"A falta de controle emocional quando está 2 a 0... Ali tem que jogar como se nada tivesse acontecido. Entrou em um desespero muito grande quando [a Bélgica] fez 2 a 0. Daí para frente foi só na raça", disse o Fenômeno na TV Globo.

Ele acredita que o desempenho do Brasil melhorou "um pouco" na reta final da partida, mas sua opinião geral é negativa. "Hoje, tiveram muitos erros de passe, hoje, a Seleção não jogou como das outras vezes. Acho que ficou devendo bastante", ponderou.

O ex-jogador também falou sobre o jejum do Brasil em Copas. Afinal, agora é seguro dizer que a Seleção Brasileira não voltará a ser campeã do mundo antes de 2022. "Perder sempre é muito ruim, principalmente o futebol brasileiro, do qual todo mundo espera muito", lamentou.

"Mas considerando a maneira como nós perdemos hoje, podemos melhorar. No segundo gol, faltou um pouco de experiência, uma falta tática. Não pode se importar com um cartão amarelo. Perder sempre é muito ruim", encerrou Ronaldo.