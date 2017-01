Romário perde 15 kg após cirurgia e deixa internautas impressionados

09:31 · 24.01.2017 / atualizado às 10:06

Romário tirou fotos com fãs e jogou futevôlei normalmente ( Foto: Divulgação )

O senador e ex-jogador Romário passou por procedimento cirúrgico em dezembro do ano passado para reduzir o diabetes. Fotos do jogador circularam nas redes sociais no final de semana e deixaram os internautas e fãs impressionados com a magreza do Baixinho. O ex-craque da Seleção Brasileira perdeu cerca de 15kg.

Romário, em entrevista ao globoesporte.com, explicou o motivo de ter feito a cirurgia. "Minha diabetes chegou a 400, então eu decidi fazer essa cirurgia com o doutor Ludovico. Perdi peso. Eu não tinha esse peso há uns 15 anos. Agora eu tenho feito de tudo que os médicos têm pedido. Estou me alimentando muito bem. Parei de perder peso tem uns cinco dias", falou.

O médico Áureo Ludovico de Paula é muito conhecido no mundo dos famosos. O goiano foi o mesmo que fez a cirurgia do apresentador Fausto Silva em 2009.